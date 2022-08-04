Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В центре Донецка прилетело на похороны командующей оккупантов, в ОП говорят: ударили по себе

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:38
В центре Донецка прилетело на похороны командующей оккупантов, в ОП говорят: ударили по себе
Скриншот с видео

Российские СМИ утверждают, что центр Донецка, где проходило прощание с командиром оккупантов Ольгой Качурой, был обстрелян. В ОП опровергли причастность ВСУ.

Источник: ТАСС, РИА НовостиМедуза со ссылкой на заявление советника ОП Михаил Подоляка

Детали: Как заявляют оккупанты, церемонию в драмтеатре прервали из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Гостей эвакуировали в бомбоубежище. РосСМИ утверждают, что есть двое погибших и пятеро пострадавших. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили УП, что не владеют информацией об обстрелах Донецка.

Реклама:

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было попадание и в драмтеатр, и в отель "Донбас Палас" неподалеку. По его словам, в гостинице жили кадыровцы. 

Советник ОП Михаил Подоляк опроверг обвинения оккупантов, что удар по центру Донецка нанесли ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Подоляка: "По Донецку бьют только сами россияне или корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик. Поэтому бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке.

Все эти взрывы (нужны – ред.) только для того, чтобы показать: смотрите, какие звери на той стороне, давайте более интенсивно мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше".

Справка: До 2014 Ольга Качура служила в полиции Горловки, а затем перешла на сторону оккупантов. "Корса" командовала дивизионом реактивных систем залпового огня и отдавала приказы об обстрелах Донецкой области, что привело к массовой гибели людей.

Предыстория:

  • 3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали одиозную командир артиллерии так называемой "ДНР" Ольгу Качуру с позывным "Корса".
  • До этого суд города Черновцы заочно приговорил Корсу к 12 годам лишения свободы за участие в террористической деятельности.

Темы: Донецквойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Донецк
В авиакатастрофе двух вертолетов в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов – источники
В оккупированном Донецке прилетело в здание "МВД" террористов – Андрющенко
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: