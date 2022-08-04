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В центре Донецка прилетело на похороны командующей оккупантов, в ОП говорят: ударили по себе

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 12:38
Скриншот с видео

Российские СМИ утверждают, что центр Донецка, где проходило прощание с командиром оккупантов Ольгой Качурой, был обстрелян. В ОП опровергли причастность ВСУ.

Источник: ТАСС, РИА НовостиМедуза со ссылкой на заявление советника ОП Михаил Подоляка

Детали: Как заявляют оккупанты, церемонию в драмтеатре прервали из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Гостей эвакуировали в бомбоубежище. РосСМИ утверждают, что есть двое погибших и пятеро пострадавших. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили УП, что не владеют информацией об обстрелах Донецка.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что было попадание и в драмтеатр, и в отель "Донбас Палас" неподалеку. По его словам, в гостинице жили кадыровцы. 

Советник ОП Михаил Подоляк опроверг обвинения оккупантов, что удар по центру Донецка нанесли ВСУ.

Прямая речь Подоляка: "По Донецку бьют только сами россияне или корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик. Поэтому бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке.

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Все эти взрывы (нужны – ред.) только для того, чтобы показать: смотрите, какие звери на той стороне, давайте более интенсивно мобилизоваться и идти убивать украинцев дальше".

Справка: До 2014 Ольга Качура служила в полиции Горловки, а затем перешла на сторону оккупантов. "Корса" командовала дивизионом реактивных систем залпового огня и отдавала приказы об обстрелах Донецкой области, что привело к массовой гибели людей.

Предыстория:

  • 3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали одиозную командир артиллерии так называемой "ДНР" Ольгу Качуру с позывным "Корса".
  • До этого суд города Черновцы заочно приговорил Корсу к 12 годам лишения свободы за участие в террористической деятельности.

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Темы: Донецквойна
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