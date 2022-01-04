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Позывной "Корса": командирше артиллеристов "ДНР" дали 12 лет заочно

Вторник, 4 января 2022, 13:56
Позывной Корса: командирше артиллеристов ДНР дали 12 лет заочно
Ольга Качура, фото АиФ - aif.ru

Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил к 12 годам лишения свободы участницу террористической организации "ДНР".

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, уроженка Донецка с позывным "Корса" в 2014 году присоединилась к незаконному вооруженному формированию "3-я отдельная мотострелковая бригада "Беркут", созданного на основе так называемой "группы Безлера". С тех пор бывшая сотрудница органов МВД Украины активно участвует в террористической деятельности.

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В должности командира артиллерийского дивизиона в звании "полковник войск ДНР" она непосредственно руководила обстрелами позиций военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих военных формирований реактивными системами залпового огня БМ-21 "ГРАД" вблизи населенных пунктов что привело к массовой гибели людей.

Суд признал "Корсу" виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

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В настоящее время осужденная скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области, она объявлена ​​в розыск.

В российских СМИ есть много интервью Ольги Качуры, которая известна по позывному "Корса", а также ее фотографии.

Темы: судДНРМВДсепаратизмСБУ
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