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Зеленский хочет поговорить с Китаем: Пекин имеет рычаги влияния на Путина

Ирина БалачукЧетверг, 4 августа 2022, 12:50
Зеленский хочет поговорить с Китаем: Пекин имеет рычаги влияния на Путина
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский хотел бы напрямую поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином о нападении России на Украину, поскольку Китай имеет экономические рычаги давления на Путина.

Источник: Зеленский в интервью South China Morning Post

Прямая речь Зеленского: "Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с (президентом – ред.) Си Цзиньпином год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было ни одного разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно".

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Детали: По словам президента, Китай – "очень мощное государство, мощная экономика", поэтому Китай может политически и экономически влиять на Россию, чтобы прекратить боевые действия.

Прямая речь Зеленского: "Я уверен, что без китайского рынка Россия ощущала бы полную экономическую изоляцию. Это то, что Китай может сделать, – ограничить торговлю с Россией до окончания войны".

Детали: Президент также напомнил, что Китай является постоянным членом Совбеза ООН, а значит, может использовать свой статус, чтобы показать другим странам, что они должны соблюдать международные нормы.

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По словам Зеленского, он понимает, что Китай хочет сохранить "сбалансированное" отношение к войне. В то же время, он напомнил, что Россия безосновательно вторглась на украинскую суверенную территорию.

Зеленский считает, что Китай, "как большая и мощная страна, мог бы, так сказать, поставить Россию на место".

Президент добавил, что очень хотел бы, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к РФ.

Издание отмечает, что это первое интервью Зеленскому азиатским СМИ с начала полномасштабного вторжения России. Разговор состоялся через Zoom и длился 40 минут.

Предыстория: 

  • В июле спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, не употребляя слово "война", повторил мантру Кремля, что США виновны в "кризисе в Украине" и являются самым большим фактор, подпитывающим его.

Темы: ЗеленскийКитайРосcиявойна
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