Зеленский хочет поговорить с Китаем: Пекин имеет рычаги влияния на Путина
Президент Владимир Зеленский хотел бы напрямую поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином о нападении России на Украину, поскольку Китай имеет экономические рычаги давления на Путина.
Источник: Зеленский в интервью South China Morning Post
Прямая речь Зеленского: "Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с (президентом – ред.) Си Цзиньпином год назад. С начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было ни одного разговора с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно".
Детали: По словам президента, Китай – "очень мощное государство, мощная экономика", поэтому Китай может политически и экономически влиять на Россию, чтобы прекратить боевые действия.
Прямая речь Зеленского: "Я уверен, что без китайского рынка Россия ощущала бы полную экономическую изоляцию. Это то, что Китай может сделать, – ограничить торговлю с Россией до окончания войны".
Детали: Президент также напомнил, что Китай является постоянным членом Совбеза ООН, а значит, может использовать свой статус, чтобы показать другим странам, что они должны соблюдать международные нормы.
По словам Зеленского, он понимает, что Китай хочет сохранить "сбалансированное" отношение к войне. В то же время, он напомнил, что Россия безосновательно вторглась на украинскую суверенную территорию.
Зеленский считает, что Китай, "как большая и мощная страна, мог бы, так сказать, поставить Россию на место".
Президент добавил, что очень хотел бы, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к РФ.
Издание отмечает, что это первое интервью Зеленскому азиатским СМИ с начала полномасштабного вторжения России. Разговор состоялся через Zoom и длился 40 минут.
Предыстория:
- В июле спикер МИД Китая Чжао Лицзянь, не употребляя слово "война", повторил мантру Кремля, что США виновны в "кризисе в Украине" и являются самым большим фактор, подпитывающим его.