Обязательная эвакуация из Донетчины: власть подсказала алгоритм действий
Четверг, 4 августа 2022, 13:33
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало алгоритм действий, как жителям Донетчины эвакуироваться на безопасную территорию.
Источник: Минреинтеграции
Детали: Власти в 4 шага сообщили план действий для украинцев.
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- Оставить заявку по телефону
- Добраться до места сбора, откуда будет бесплатная доставка к эвакуационному поезду в Покровске.
- Сесть на бесплатный поезд в Кропивницкий, получить одноразовую денежную помощь на станции Кропивницкий или Александрия (3 тысячи для людей с инвалидностью и детей, 2 тысячи – всем остальным).
- Поселиться в Кировоградской области это бесплатно.
Власти обещают следующие соцгарантии:
- бесплатное жилье;
- бесплатное питание;
- гуманитарная помощь;
- психологическая помощь;
- медицинская помощь;
- социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "Єдопомога".
Напомним: Эвакуированным из Донецкой области будет ежемесячно поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.
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Правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.