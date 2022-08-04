Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обязательная эвакуация из Донетчины: власть подсказала алгоритм действий

Роман ПетренкоЧетверг, 4 августа 2022, 13:33
эвакуация из донетчины, фото getty

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало алгоритм действий, как жителям Донетчины эвакуироваться на безопасную территорию.

Источник: Минреинтеграции

Детали: Власти в 4 шага сообщили план действий для украинцев.

  1. Оставить заявку по телефону
  2. Добраться до места сбора, откуда будет бесплатная доставка к эвакуационному поезду в Покровске.
  3. Сесть на бесплатный поезд в Кропивницкий, получить одноразовую денежную помощь на станции Кропивницкий или Александрия (3 тысячи для людей с инвалидностью и детей, 2 тысячи – всем остальным).
  4. Поселиться в Кировоградской области это бесплатно.

Власти обещают следующие соцгарантии:

  • бесплатное жилье;
  • бесплатное питание;
  • гуманитарная помощь;
  • психологическая помощь;
  • медицинская помощь;
  • социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "Єдопомога".

Напомним: Эвакуированным из Донецкой области будет ежемесячно поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.

Правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

ВИДЕО ДНЯ

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Донецкая областьэвакуациявойнаКропивницкий
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

"Газпром" сжигает газ вместо поставок в страны ЕС – СМИ

Резников об Amnesty: Сомнение в праве украинцев на сопротивление геноциду – это извращение

обновлено от 14:51На Луганщине обстреляли авто с топ-коллаборантами

Все новости...
Донецкая область
Торецк: россияне попали в остановку, много погибших
Десантники уничтожили группу российских оккупантов на Донетчине
Нам нужна артиллерия! Бейте в набат разбитые колокола, пока мы закрываем телами Пески
Последние новости
23:58
Россияне устроили "войну" бара в Тбилиси, заставляющий посетителей из РФ откреститься от войны в Украине
23:49
Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ
23:37
В Берлине против проведения выставки уничтоженной российской техники перед посольством РФ
23:23
Посольство Азербайджана в Британии ненадолго захватили радикалы
23:08
Какие эмоции испытывают беженцы за границей – объясняют психологи
23:03
Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие
22:45
Экономические новости 4 августа: Газпром сжигает газ вместо поставок в ЕС, старт приватизации в сентябре
22:36
Ставленик РФ в Херсонской области Сальдо внезапно слег в больницу, а "полномочия" передал
22:34
Зеленский осудил избирательность Amnesty: нельзя переложить ответственность на жертву
22:08
В Украину вернули маму и троих детей из Харьковщины, которых россияне вывезли в РФ
Все новости...