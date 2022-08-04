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Обязательная эвакуация из Донетчины: власть подсказала алгоритм действий

Роман ПетренкоЧетверг, 4 августа 2022, 13:33
Обязательная эвакуация из Донетчины: власть подсказала алгоритм действий
эвакуация из донетчины, фото getty

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало алгоритм действий, как жителям Донетчины эвакуироваться на безопасную территорию.

Источник: Минреинтеграции

Детали: Власти в 4 шага сообщили план действий для украинцев.

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  1. Оставить заявку по телефону
  2. Добраться до места сбора, откуда будет бесплатная доставка к эвакуационному поезду в Покровске.
  3. Сесть на бесплатный поезд в Кропивницкий, получить одноразовую денежную помощь на станции Кропивницкий или Александрия (3 тысячи для людей с инвалидностью и детей, 2 тысячи – всем остальным).
  4. Поселиться в Кировоградской области это бесплатно.

Власти обещают следующие соцгарантии:

  • бесплатное жилье;
  • бесплатное питание;
  • гуманитарная помощь;
  • психологическая помощь;
  • медицинская помощь;
  • социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу "Єдопомога".

Напомним: Эвакуированным из Донецкой области будет ежемесячно поступать денежная помощь 2-3 тысячи гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Темы: Донецкая областьэвакуациявойнаКропивницкий
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