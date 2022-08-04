Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шустеру не запрещали въезд в Украину - источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 августа 2022, 13:47
Шустеру не запрещали въезд в Украину - источник
САВИК ШУСТЕР, ФОТО "САВИК ШУСТЕР СТУДИО", 3S.TV

В соцсетях распространили информацию, что журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд в Украину. Украинская правда выяснила, что это не так.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: УП обратилась в Госпогранслужбу из-за появления в сети информации о якобы запрете на въезд Шустеру от украинских силовиков.

Реклама:

Спикер ГПСУ подчеркнул, что Госпогранслужба не может предоставлять конфиденциальную информацию о третьих лицах.

В то же время источник УП сообщил, что в отношении Шустера нет каких-либо предостережений от органов, уполномоченных государством выдавать запреты на въезд.

Темы: Шустер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Шустер
Шустер признал, что Ахметов поздравил его с днем рождения в Вильнюсе
Шустер отреагировал на сюжет УП о его дне рождения воспоминаниями о КГД и стихом
Зеленский отчитал Шустера: У вас в программе мономонолог
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: