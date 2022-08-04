Шустеру не запрещали въезд в Украину - источник

В соцсетях распространили информацию, что журналисту и телеведущему Савику Шустеру запретили въезд в Украину. Украинская правда выяснила, что это не так.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: УП обратилась в Госпогранслужбу из-за появления в сети информации о якобы запрете на въезд Шустеру от украинских силовиков.

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Спикер ГПСУ подчеркнул, что Госпогранслужба не может предоставлять конфиденциальную информацию о третьих лицах.

В то же время источник УП сообщил, что в отношении Шустера нет каких-либо предостережений от органов, уполномоченных государством выдавать запреты на въезд.