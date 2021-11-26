Зеленский отчитал Шустера: У вас в программе мономонолог

Президент Владимир Зеленский публично отчитал журналиста Савика Шустера во время пресс-марафона 26 ноября, заявив, что его программа – это монолог, а не диалог.

Источник: Зеленский на пресс-марафоне, отвечая на вопрос Шустера

Детали: Говоря о том, что окружение олигарха Рината Ахметова вовлекает его в войну против Украины и президента, Зеленский сказал, что расшатывание ситуации внутри страны происходит в том числе и благодаря Шустеру, как журналисту.

Прямая речь Зеленского: "Благодаря вам это тоже происходит – вот это раскачивание постоянное ситуации внутри нашей страны".

Прямая речь Шустера: "Благодаря мне? Каким образом?".

Прямая речь Зеленского: "Благодаря средствам массовой информации. Потому что информация доносится нашим людям благодаря СМИ".

Детали: Президент заявил, что не верит ни в госперевороты, ни в то что в этом будет задействован Ахметов.

Прямая речь Шустера: "Если бы он был таким глупым, наверное, он не был бы таким богатым..."

Прямая речь Зеленского: "Савик, у нас в вами разное отношение с точки зрения ума, интеллекта и денег. Мой отец – профессор, он небогатый человек. Я понимаю, что вы богатый журналист, я все понимаю, но есть журналисты – я прошу прощение – но есть журналисты, которые не так финансово обеспечены, как вы лично, которые являются гражданами Украины, которые не являются резидентами других стран. И я очень уважаю их открытость и, так сказать, их журналистскую этику, но они тоже умные. Ну, я имею ввиду, что они не глупее вас, вот о чем я говорю".

Прямая речь Шустера: "Я богат опытом…"

Зеленский перебивает: "Можно, я отвечу?".

Прямая речь Шустера: "Я очень богат опитом. Очень мало журналистов были в плену Аль-Каиды, к примеру…"

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что вы сейчас просто соревнуетесь в каком-то непонятном мне – я-то открыт – в риторике какой-то – я не понимаю, зачем. У вас есть ваша программа – вы там в формате мономонолога рассказываете, кто мы, что мы и что происходит в Украине. Мене кажется, этого достаточно. А здесь я готов ответить на любые ваши вопросы".

Прямая речь Шустера: "Я считаю себя, во-первых, европейцем…"

Прямая речь Зеленского: "А я считаю себя украинцем".

Прямая речь Шустера: "Ну и прекрасно. Тоже часть Европы, верно?".

Прямая речь Зеленского: "Да, абсолютно".

Прямая речь Шустера: "Мы с вами на одной большой родине Европе находимся…"

Прямая речь Зеленского: "В чем ваш вопрос?"

Детали: После этой перепалки Шустер задал свой вопрос – он касался срыва операции по задержанию "вагнеровцев".

Зеленский также сказал, что Шустер служит олигархам.

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