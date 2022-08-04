Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Луганщине обстреляли авто с топ-коллаборантами

Роман ПетренкоЧетверг, 4 августа 2022, 16:30
На Луганщине обстреляли авто с топ-коллаборантами
фото ова

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал, что партизаны в Беловодске обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека ранены.

Источник: Гайдай в Telegram, Региональное информационное агентство "Вчасно"

Прямая речь Гайдая: "В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями.

Реклама:

В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель".

Оба ранены".

Обновлено: По данным "Вчасно", покушение было совершено на Виталия Коваленко, так называемого "председателя" оккупированного Беловодского района и "заместительницу"-коллаборантку Валентину Гладкову.

ВИДЕО ДНЯ

Их атаковали из стрелкового оружия, когда они направлялись из Городища, где проживает Коваленко. СМИ пишут, что эта поездка "могла нести романтический характер". Коллаборантка в больнице с огнестрельным ранением бедра.

Справка: Гладкова – бывшая депутатка районного совета от "Слуга народа". До этого – директор Новодеркульского детского сада. Также она возглавляет и "совет женщин" района.

Муж Гладковой подозревался в коллаборационной деятельности. Его нашли мертвым 5 июня.

Темы: Луганская областьколлаборационизмобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Отчет Amnesty манипулятивный и подыгрывает России и ее пропагандистам – омбудсмен
Северная Македония передала Украине четыре Су-25 – СМИ
Кремль подготовил новую методичку для освещения войны против Украины: РФ всех спасает
Россияне снова наступали в районе Песков, однако без успеха – сводка Генштаба
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: