На Луганщине обстреляли авто с топ-коллаборантами

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай рассказал, что партизаны в Беловодске обстреляли автомобиль с местными коллаборантами, два человека ранены.

Источник: Гайдай в Telegram, Региональное информационное агентство "Вчасно"

Прямая речь Гайдая: "В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями.

В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель".

Оба ранены".

Обновлено: По данным "Вчасно", покушение было совершено на Виталия Коваленко, так называемого "председателя" оккупированного Беловодского района и "заместительницу"-коллаборантку Валентину Гладкову.

Их атаковали из стрелкового оружия, когда они направлялись из Городища, где проживает Коваленко. СМИ пишут, что эта поездка "могла нести романтический характер". Коллаборантка в больнице с огнестрельным ранением бедра.

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Справка: Гладкова – бывшая депутатка районного совета от "Слуга народа". До этого – директор Новодеркульского детского сада. Также она возглавляет и "совет женщин" района.

Муж Гладковой подозревался в коллаборационной деятельности. Его нашли мертвым 5 июня.