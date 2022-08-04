Резников об Amnesty: Сомнение в праве украинцев на сопротивление геноциду – это извращение
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что материал Amnesty International свидетельствует о "потере адекватности" в организации, а любые попытки оправдать геноцид украинцев и подвергнуть сомнению право на сопротивление - это извращение.
Источник: министр в Facebook
Прямая речь Резникова: "Любые попытки подвергнуть сомнению право украинцев противиться геноциду, защищать свои семьи и дома, защищать свои жизни и жизнь своих детей, противиться действиям России как государства-террориста – это извращение, в какие бы правовые конструкции его бы не маскировали.
Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет.
Украина – правовое государство. Мы всесторонне анализируем и даем оценку, в том числе – юридическую, событиям на войне, как того требуют наши обязательства.
Но мы не позволим поносить нашу армию, наших защитников. Это я как юрист говорю".
Детали: Резников подчеркнул, что единственная причина, почему сотни тысяч украинцев еще живы и имеют свой дом – это самоотверженные героические действия Сил обороны Украины.
Также министр перечислил факты "зверьего" поведения российских оккупантов:
- россияне уже применили против мирного населения все типы оружия, кроме ядерного.
- россияне совершают массовые убийства военнопленных.
- россияне массово насилуют женщин и детей, калечат, грабят, уничтожают все живое.
- россияне совершают преступление геноцида против украинского народа.
Предыстория:
- 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
- В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.