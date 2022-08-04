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СБУ установила всех, кто помог России воровать украинское зерно – от экс-нардепа до иностранных кораблей

Роман ПетренкоЧетверг, 4 августа 2022, 18:01
судно, которое участвовало в краже украинского зерна, фото сбу

СБУ установила предателей, которые помогли РФ похитить более 650 тыс. тонн украинского зерна из временно оккупированной Херсонщины и Запорожья. Среди них – бывший народный депутат от "Оппоблока" Евгений Балицкий.

Источник: СБУ

Детали: Стоимость ворованного зерна оценили в $200 млн.

Украинская спецслужба установила всю цепочку причастных: начиная от предателей, подписавших разрешения на вывоз зерна, и заканчивая всеми членами экипажа 10 судов России, на которых транспортируют награбленное.

СБУ сообщила о подозрении таким фигурантам:

  • Евгению Балицкому – руководителю российской оккупационной администрации на захваченной части Запорожской области;
  • Александру Сауленко – самопровозглашённому "исполняющему обязанности мэра" Бердянска;
  • Владимиру Стельмаченко – "директору" Бердянского морского торгового порта.

СБУ установила, что коллаборант Балицкий издал "распоряжение", на основании которого на оккупированных территориях была введена временная оккупационная администрация. В результате этого псевдопредприятию "Государственный зерновой оператор" было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области.

Кроме того, псевдомер Сауленко совместно с директором Бердянского морского торгового порта Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно Zhibek Zholy под флагом РФ.

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Россияне для похищения зерна привлекли суда под флагами РФ и Сирии: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "ZHIBEK ZHOLY", "Св. Константин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

Оперативники Службы безопасности установили еще 5 иностранных морских судов, вывозящих зерно из портов оккупированных территорий.

Напомним: Депутат Запорожского облсовета от "Оппозиционного блока" экс-регионал Евгений Балицкий помогал оккупантам – ему объявили о подозрении.

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Темы: зернооккупацияРосcия
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