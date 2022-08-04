Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Северная Македония передала Украине четыре Су-25 – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 20:07

Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, полученных от Киева во время конфликта в 2001 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MKD.

Министерство обороны Северной Македонии по запросу издания не подтвердило и не опровергло информацию, отметив, что решения о предоставлении Украине вооружения будут "рассекречены и представлены в порядке прозрачности".

"Решения, принятые по состоянию на данный момент, не влияют на боевую готовность нашей армии", - добавили в ведомстве.

Как напоминает MKD, во время конфликта в Македонии в 2001 году страна приобрела четыре штурмовика Су-25 у Украины – три одноместных и один двухместный. Весной 2003 года их списали с вооруженных сил из-за отсутствия нужды, а в 2004-м – подготовили для продажи.

В 2011 году Минобороны Македонии рассматривало возможность модернизации Су-25 под стандарты НАТО, но так и не претворило эти планы в жизнь.

В июне этого года северомакедонская Левая партия со ссылкой на военные источники заявила, что Су-якобы 24 начали ремонтировать и проверять для передачи Украине с участием украинских инженеров.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее стало известно, что Северная Македония передает Украине советские танки Т-72, ​​которые планировали снимать с вооружения в ближайшие годы.

Решение передать их Украине дополнительно аргументировали тем, что еще через несколько лет эта техника станет устаревшей и ее все равно нужно заменять современной. Сколько танков передается Украине, не уточняется.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Македонияавиа
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне предстанут перед трудным выбором, если Украина надавит на Изюм

Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ

Россияне обстреляли Харьков, есть пострадавшие

ЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

"Газпром" сжигает газ вместо поставок в страны ЕС – СМИ

Все новости...
Македония
Северная Македония передает Украине советские танки Т-72
ЕС начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией
Северная Македония сделала шаг к разблокированию процесса вступления в ЕС
Последние новости
05:55
ISW: Россияне предстанут перед трудным выбором, если Украина надавит на Изюм
04:58
ВИДЕОЮжная Корея отправила к Луне свой первый орбитальный аппарат
04:00
Россияне ударили ракетами возле Запорожья
03:08
США объявили вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией
02:15
ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Херсоне
01:29
Зеленский заменил Венедиктову Костиным в СНБО
00:38
РФ трижды била по Сумщине, но обошлось без жертв
23:58
Россияне устроили "войну" бара в Тбилиси, заставляющий посетителей из РФ откреститься от войны в Украине
23:49
Россияне не опубликовали интервью хоккеиста Гашека, сказавшего о признаках фашизма в РФ
23:37
В Берлине против проведения выставки уничтоженной российской техники перед посольством РФ
Все новости...