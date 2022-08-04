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Северная Македония передала Украине четыре Су-25 – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 4 августа 2022, 20:07

Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, полученных от Киева во время конфликта в 2001 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MKD.

Министерство обороны Северной Македонии по запросу издания не подтвердило и не опровергло информацию, отметив, что решения о предоставлении Украине вооружения будут "рассекречены и представлены в порядке прозрачности".

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"Решения, принятые по состоянию на данный момент, не влияют на боевую готовность нашей армии", - добавили в ведомстве.

Как напоминает MKD, во время конфликта в Македонии в 2001 году страна приобрела четыре штурмовика Су-25 у Украины – три одноместных и один двухместный. Весной 2003 года их списали с вооруженных сил из-за отсутствия нужды, а в 2004-м – подготовили для продажи.

В 2011 году Минобороны Македонии рассматривало возможность модернизации Су-25 под стандарты НАТО, но так и не претворило эти планы в жизнь.

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В июне этого года северомакедонская Левая партия со ссылкой на военные источники заявила, что Су-якобы 24 начали ремонтировать и проверять для передачи Украине с участием украинских инженеров.

Ранее стало известно, что Северная Македония передает Украине советские танки Т-72, ​​которые планировали снимать с вооружения в ближайшие годы.

Решение передать их Украине дополнительно аргументировали тем, что еще через несколько лет эта техника станет устаревшей и ее все равно нужно заменять современной. Сколько танков передается Украине, не уточняется.

Темы: Македонияавиа
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