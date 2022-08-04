Украинский офис Amnesty не участвовал в подготовке скандального отчета о ВСУ
Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что украинская армия подвергает гражданских опасности.
Источник: спикер "Amnesty International Украина" Екатерина Митева, hromadske
Прямая речь: "Украинский офис не участвовал ни в подготовке, ни в распространении этой информации.
По правилам организации, во время вооруженных конфликтов и войн документированием нарушений и преступлений занимается исключительно Департамент реагирования на кризисы".
Детали: В офисе отмечают, что украинский Amnesty International задокументировал десятки военных преступлений на территории Украины и доказали, что они были совершены именно российскими военными.
В пресс-службе подчеркнули, что не зафиксировали ни одного военного преступления украинских военных.
Что этому предшествовало:
- 4 августа правозащитная организация Amnesty Internationalзаявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.
- В Офисе президента на это заявили, что жизни украинцев угрожает только российская армия, а заявления Amnesty International не что иное, как участие в дискредитационной кампании России против Украины. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что возмущен заявлением Amnesty International и считает его несправедливым.
- Также в Amnesty International заявили, что им неизвестно о задокументированных случаях, когда бы военные просили или помогали с эвакуацией мирного населения из соседних зданий, чтобы минимизировать потери среди гражданских.