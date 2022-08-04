Украинский офис Amnesty не участвовал в подготовке скандального отчета о ВСУ

Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что украинская армия подвергает гражданских опасности.

Источник: спикер "Amnesty International Украина" Екатерина Митева, hromadske

Прямая речь: "Украинский офис не участвовал ни в подготовке, ни в распространении этой информации.

По правилам организации, во время вооруженных конфликтов и войн документированием нарушений и преступлений занимается исключительно Департамент реагирования на кризисы".

Детали: В офисе отмечают, что украинский Amnesty International задокументировал десятки военных преступлений на территории Украины и доказали, что они были совершены именно российскими военными.

В пресс-службе подчеркнули, что не зафиксировали ни одного военного преступления украинских военных.

Что этому предшествовало:

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