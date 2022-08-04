Зеленский осудил избирательность Amnesty: нельзя переложить ответственность на жертву

Президент Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Мы увидели сегодня отчет от Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

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Нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным.

Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться...

Российская армия не остановилась перед ударами даже по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам... По лагерю с военнопленными в Еленовке. И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая безнравственная избирательность.

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Каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними".

Детали: Зеленский напомнил, что 4 августа российские террористы нанесли очередной удар по Торецку Донецкой области – по остановке общественного транспорта: "Восемь человек погибли, среди раненых – трое детей".

Президент считает, что это был сознательный удар оккупантов, очередной акт террора, однако украинцы не видят отчетов международных организаций по этим преступлениям России.

Зеленский сообщил, что Россия разрушила около 200 религиозных сооружений, почти 900 медицинских учреждений, более 2200 образовательных учреждений.

Что этому предшествовало: