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Ставленик РФ в Херсонской области Сальдо внезапно слег в больницу, а "полномочия" передал

"Украинская правда"Четверг, 4 августа 2022, 22:36

Назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое "полномочия" передает "исполняющему обязанности" Сергею Елисееву.

Источник: сообщение Сальдо у Телеграмм

Детали: Сальдо пишет, что к нему после совещания подошел "министр здравоохранения" и "стал настаивать на немедленном медобследовании". Затем по его словам, "министр" привел врачей, "которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации".

Прямая речь Сальдо: "Обсудив с председателем правительства коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы Херсонской области во время моего отсутствия председатель правительства Херсонской области Елисеев С.В (Сергей – бывший работник ФСБ – ред.)".

Предыстория: В июле представители оккупационной "власти" Херсонской области заявили о предотвращении покушения на Сальдо.

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Темы: ХерсонРосcияоккупация
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