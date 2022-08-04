Ставленик РФ в Херсонской области Сальдо внезапно слег в больницу, а "полномочия" передал

Назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое "полномочия" передает "исполняющему обязанности" Сергею Елисееву.

Источник: сообщение Сальдо у Телеграмм

Детали: Сальдо пишет, что к нему после совещания подошел "министр здравоохранения" и "стал настаивать на немедленном медобследовании". Затем по его словам, "министр" привел врачей, "которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации".

Прямая речь Сальдо: "Обсудив с председателем правительства коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы Херсонской области во время моего отсутствия председатель правительства Херсонской области Елисеев С.В (Сергей – бывший работник ФСБ – ред.)".

Предыстория: В июле представители оккупационной "власти" Херсонской области заявили о предотвращении покушения на Сальдо.