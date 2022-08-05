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Донетчина: оккупанты за сутки убили 7 мирных жителей, 9 ранены

Катерина ТищенкоПятница, 5 августа 2022, 08:07
Погибшие и раненые в Донецкой области на 5 августа, графика из Telegram Кириленко

В четверг в результате обстрелов со стороны РФ погибли 7 мирных жителей Донецкой области, все в Торецке, еще 9 гражданских в области получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области — в Торецке.

Еще 9 человек получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: 4 августа российские оккупанты попали в остановку общественного транспорта в Торецке Донецкой области. Тогда Кириленко сообщал о 8 погибших и 4 раненых, среди раненых – три ребенка.

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Темы: Донецкая областьвойна
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