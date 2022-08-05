Донетчина: оккупанты за сутки убили 7 мирных жителей, 9 ранены
Пятница, 5 августа 2022, 08:07
В четверг в результате обстрелов со стороны РФ погибли 7 мирных жителей Донецкой области, все в Торецке, еще 9 гражданских в области получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области — в Торецке.
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Еще 9 человек получили ранения".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Что предшествовало: 4 августа российские оккупанты попали в остановку общественного транспорта в Торецке Донецкой области. Тогда Кириленко сообщал о 8 погибших и 4 раненых, среди раненых – три ребенка.
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