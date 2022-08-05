ВСУ отбили 4 атаки врага в Луганской области - Гайдай

В Луганской области россияне используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций, но ВСУ отражают наступление.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Враг обстреливает населённые пункты и укрепление наших военных, пытаясь приблизиться к Бахмуту.

Реклама:

По несколько раз в сутки в этих районах работает вражеская авиация. Вчера ею совершено четыре авиаудара. Еще трижды россияне проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз производились обстрелы минометами.

Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на Донетчину, проводили наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения, однако безуспешные".

Детали: По данным Гайдая, четыре атаки врага завершились отступлением оккупантов на предыдущие позиции.