Россияне опросили оккупированные территории, хотят ли они в РФ: желающих мало - РосСМИ

Россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%.

Источник: российское издание "Медуза"

Детали: Источники издания "близкие к Кремлю" рассказали, что старания российских пропагандистов не приносят результатов и поддержка России на оккупированных территориях слабая.

Дословно: "Два собеседника, близких к АП, рассказали "Медузе", что в середине июля на занятых территориях Запорожской и Херсонской областей провели закрытый социологический опрос о том, хотят ли местные жители присоединения к России. По его результатам, за присоединение выступили около 30%, столько же (в условиях оккупации) высказалось за сохранение областей в составе Украины. Остальные "затруднились с ответом".

Детали: Однако, как пишет "Медуза", несмотря на такие низкие показатели, в Кремле считают, что "референдумы пройдут как следует". Источники также заявили, что 11 сентября как дата референдума условна и его могут провести в другой день.

Предыстория:

Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщали, что подконтрольная Кремлю группировка "ДНР" планирует имитацию "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к Российской Федерации.