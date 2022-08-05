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Россияне опросили оккупированные территории, хотят ли они в РФ: желающих мало - РосСМИ

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 18:33
Россияне опросили оккупированные территории, хотят ли они в РФ: желающих мало - РосСМИ
Фото иллюстративное

Россияне проводили в июле опросы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей относительно присоединения к России и поддержка этой идеи составила всего 30%.

Источник: российское издание "Медуза"

Детали: Источники издания "близкие к Кремлю" рассказали, что старания российских пропагандистов не приносят результатов и поддержка России на оккупированных территориях слабая.

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Дословно: "Два собеседника, близких к АП, рассказали "Медузе", что в середине июля на занятых территориях Запорожской и Херсонской областей провели закрытый социологический опрос о том, хотят ли местные жители присоединения к России. По его результатам, за присоединение выступили около 30%, столько же (в условиях оккупации) высказалось за сохранение областей в составе Украины. Остальные "затруднились с ответом".

Детали: Однако, как пишет "Медуза", несмотря на такие низкие показатели, в Кремле считают, что "референдумы пройдут как следует". Источники также заявили, что 11 сентября как дата референдума условна и его могут провести в другой день.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные разведки сообщали, что подконтрольная Кремлю группировка "ДНР" планирует имитацию "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к Российской Федерации.

Темы: Росcияоккупацияреферендум
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