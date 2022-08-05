Подоляк: Кремль проводит скрытую мобилизацию двумя способами

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия прибегает к скрытой мобилизации, чтобы пополнить армию, несущую большие потери в войне с Украиной.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "В условиях жестких потерь ru-армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и т.д.)".

В умовах жорстких втрат ru-армії Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації: рекрутинг ув’язнених за тяжкі злочини (ПВК) та створення нацбатальйонів у колоніях імперії (Марій Ел, Татарстан тощо). Москва продовжує робити все, щоб уникнути широкого призову етнічних росіян. August 5, 2022

Детали: Подоляк считает, что Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических россиян.

Предыстория:

С начала полномасштабной войны в Украине Россия уже потеряла около 41 650 своих военных, только за прошлые сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов.