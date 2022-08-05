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Подоляк: Кремль проводит скрытую мобилизацию двумя способами

Ирина БалачукПятница, 5 августа 2022, 18:51
Российский солдат. Фото Минобороны России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия прибегает к скрытой мобилизации, чтобы пополнить армию, несущую большие потери в войне с Украиной.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "В условиях жестких потерь ru-армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ЧВК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и т.д.)".

Детали: Подоляк считает, что Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических россиян.

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Темы: Росcиявойнамобилизация
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