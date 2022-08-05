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Россияне вторично обстреляли ЗАЭС: снаряды упали рядом с ядерным реактором

Пятница, 5 августа 2022, 19:32
Россияне вторично обстреляли ЗАЭС: снаряды упали рядом с ядерным реактором
Фото из открытых источников

Российские оккупационные войска второй раз за 5 августа обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

Источник: сообщение Энергоатома

Дословно: "Вечером 5 августа российские террористы повторно обстреляли Запорожскую атомную электростанцию ​​из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.

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Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Высока пожарная опасность. Пострадавших пока нет".

Подробности: Сообщается, что перед обстрелами представители Росатома спешно покинули станцию, вероятно зная, что готовится атака. Украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и устраняет последствия повреждений.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Ранее в пятницу в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской АЭС – зафиксировано 3 прилета у промышленной площадки. Враг попал в высоковольтную линию связи.

Темы: Запорожьеэнергетикавойна
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