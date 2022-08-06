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Израиль нанес удары по объектам в секторе Газа

Анастасия КалатурСуббота, 6 августа 2022, 02:00
Израиль нанес удары по объектам в секторе Газа
ФОТО: GETTY

Израиль нанес удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа.

Источник: AFP, Армия обороны Израиля (IDF), Reuters

Детали: В частности, Израиль обстрелял несколько ракетных установок, принадлежавших "Исламскому джихаду". Также истребители ВВС Израиля нанесли удар по объекту, который связан с производством  ракет, по фабрикам по производству минометных снарядов.

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В пятницу Израиль объявил, что "из-за прямой угрозы нападения на израильское гражданское население со стороны террористической организации "Исламский джихад" в Газе мы начали операцию "Рассвет". Израиль нанес авиаудары по Газе, убив более 15 человек, в том числе главного командира палестинской группировки Тайсира аль-Джабари.

"Исламский джихад" заявил, что израильская бомбардировка была "объявлением войны" и что в ответ выпустил более 100 ракет по Израилю.

По информации IDF,  только за 2 часа вечером из Газы в сторону Израиля была выпущена 71 ракета. 9 из этих ракет упали внутри cектора Газа.

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Представители местного здравоохранения в Газе заявили, что, по меньшей мере, 10 человек, в том числе пятилетний ребенок, были убиты, а 55 ранены в результате израильских авиаударов.

Удары были нанесены чуть более, чем год  спустя после 11-дневной войны между Израилем и ХАМАС в мае 2021 года.

Темы: ИзраильСектор Газа
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