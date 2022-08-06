Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 17:22
В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов
МИД Украины, фото из Facebook

МИД Украины заявляет, что признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, поскольку они не были своевременно возвращены на хранение, несмотря на неоднократные просьбы министерства.

Источник: пресс-служба МИД в комментарии УП

Дословно: "За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы.

Реклама:

Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение".

Детали: Как пояснили в МИД, дипломатические паспорта выдаются народным депутатам исключительно для осуществления официальных командировок. Согласно положению о дипломатическом паспорте, утвержденному указом президента, по возвращении из командировки в десятидневный срок дипломатические паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. Также ни при каких обстоятельствах они не могут использоваться для частных поездок.

"Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины", - заверили в ведомстве.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 5 августа УП сообщила, что Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок. 

Среди тех, кому аннулировали документ, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк.

Темы: МИДпаспорт Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
МИД
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: