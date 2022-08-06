В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

МИД Украины заявляет, что признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, поскольку они не были своевременно возвращены на хранение, несмотря на неоднократные просьбы министерства.

Источник: пресс-служба МИД в комментарии УП

Дословно: "За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы.

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Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение".

Детали: Как пояснили в МИД, дипломатические паспорта выдаются народным депутатам исключительно для осуществления официальных командировок. Согласно положению о дипломатическом паспорте, утвержденному указом президента, по возвращении из командировки в десятидневный срок дипломатические паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. Также ни при каких обстоятельствах они не могут использоваться для частных поездок.

"Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины", - заверили в ведомстве.

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Что предшествовало: 5 августа УП сообщила, что Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок.

Среди тех, кому аннулировали документ, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк.