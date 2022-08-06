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В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 17:22
МИД Украины, фото из Facebook

МИД Украины заявляет, что признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, поскольку они не были своевременно возвращены на хранение, несмотря на неоднократные просьбы министерства.

Источник: пресс-служба МИД в комментарии УП

Дословно: "За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы.

Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение".

Детали: Как пояснили в МИД, дипломатические паспорта выдаются народным депутатам исключительно для осуществления официальных командировок. Согласно положению о дипломатическом паспорте, утвержденному указом президента, по возвращении из командировки в десятидневный срок дипломатические паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. Также ни при каких обстоятельствах они не могут использоваться для частных поездок.

"Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины", - заверили в ведомстве.

Что предшествовало: 5 августа УП сообщила, что Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепам, не сдавшим их после официальных командировок. 

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Среди тех, кому аннулировали документ, первый вице-спикер ВР Александр Корниенко, вице-спикер Елена Кондратюк, глава фракции СН Давид Арахамия и глава партии СН Елена Шуляк.

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Темы: МИДпаспорт Верховная Рада
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