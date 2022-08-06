Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты

Коллаборант, так называемый "заместитель начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер в больнице после того, как был расстрелян.

Источник: чиновники оккупантов "замглавы ВГА Херсонской области" Екатерина Губарева, которую цитирует ТАСС, "глава администрации Каховского района" Владимир Леонтьев в комментарии РИА Новости

Детали: Оккупанты сообщили журналистам о смерти Гуры.

Нападение на коллаборанта произошло в субботу около его дома. По словам источника РИА Новости в "районной администрации", неизвестные несколько раз выстрелили в Гуру, предположительно из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы от этого оружия.

Что предшествовало: Ранее в субботу российские пропагандистские СМИ сообщили о покушении на назначенного оккупантами так называемого "заместителя начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуру, он находился в тяжелом состоянии в больнице.