Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 18:47
Заместитель гауляйтера Новой Каховки умер после ранения – оккупанты
КОЛЛАБОРАНТ ГУРА, ФОТО: FACEBOOK

Коллаборант, так называемый "заместитель начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталий Гура умер в больнице после того, как был расстрелян.

Источник: чиновники оккупантов "замглавы ВГА Херсонской области" Екатерина Губарева, которую цитирует ТАСС, "глава администрации Каховского района" Владимир Леонтьев в комментарии РИА Новости

Детали: Оккупанты сообщили журналистам о смерти Гуры.

Реклама:

Нападение на коллаборанта произошло в субботу около его дома. По словам источника РИА Новости в "районной администрации", неизвестные несколько раз выстрелили в Гуру, предположительно из пистолета Макарова. На месте происшествия нашли стреляные гильзы от этого оружия.

Что предшествовало: Ранее в субботу российские пропагандистские СМИ сообщили о покушении на назначенного оккупантами так называемого "заместителя начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуру, он находился в тяжелом состоянии в больнице.

Темы: Херсонская областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: