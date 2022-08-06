РосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера

Российские пропагандистские СМИ сообщают о покушении на назначенного оккупантами так называемого "заместителя начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуру, он в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: российские пропагандистские СМИ "РИА "Новости", "ТАСС", коллаборант Кирилл Стремоусов

Дословно: "Неизвестные расстреляли Гуру, вероятно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ".

Детали: Сейчас решается вопрос о переправке коллаборанта в оккупированный Крым.

Позже в сети появились слухи о смерти Гуры. Однако так называемый "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов не подтвердил эту информацию.

"Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем", – сказал Стремоусов.

Обновлено: Позже оккупанты подтвердили информацию о смерти Гуры.

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