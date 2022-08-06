РосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера
Российские пропагандистские СМИ сообщают о покушении на назначенного оккупантами так называемого "заместителя начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуру, он в тяжелом состоянии в больнице.
Источник: российские пропагандистские СМИ "РИА "Новости", "ТАСС", коллаборант Кирилл Стремоусов
Дословно: "Неизвестные расстреляли Гуру, вероятно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ".
Детали: Сейчас решается вопрос о переправке коллаборанта в оккупированный Крым.
Позже в сети появились слухи о смерти Гуры. Однако так называемый "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов не подтвердил эту информацию.
"Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем", – сказал Стремоусов.
Обновлено: Позже оккупанты подтвердили информацию о смерти Гуры.
Что предшествовало:
- В начале июля сообщалось, что из-за тотального сопротивления оккупантам в Херсонской области руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах.
- В июле представители оккупационной "власти" Херсонской области заявляли о предотвращении покушения на гауляйтера Владимира Сальдо.
- 11 июля сообщалось, что в оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области была попытка покушения на коллаборанта России Андрея Сигуту.