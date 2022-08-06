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РосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера

"Украинская правда"Суббота, 6 августа 2022, 14:35
РосcСМИ: в оккупированной Новой Каховке ранили заместителя гауляйтера
колаборант Гура, фото: Facebook

Российские пропагандистские СМИ сообщают о покушении на назначенного оккупантами так называемого "заместителя начальника ВГА" оккупированной Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуру, он в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: российские пропагандистские СМИ "РИА "Новости", "ТАСС", коллаборант Кирилл Стремоусов

Дословно: "Неизвестные расстреляли Гуру, вероятно, из пистолета Макарова. На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ".

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Детали: Сейчас решается вопрос о переправке коллаборанта в оккупированный Крым.

Позже в сети появились слухи о смерти Гуры. Однако так называемый "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов не подтвердил эту информацию.

"Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем", – сказал Стремоусов.

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Обновлено: Позже оккупанты подтвердили информацию о смерти Гуры.

Что предшествовало:

  • В начале июля сообщалось, что из-за тотального сопротивления оккупантам в Херсонской области руководство захватчиков передвигается с охраной, в бронированных машинах и бронежилетах.
  • В июле представители оккупационной "власти" Херсонской области заявляли о предотвращении покушения на гауляйтера Владимира Сальдо.
  • 11 июля сообщалось, что в оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области была попытка покушения на коллаборанта России Андрея Сигуту.

Темы: Херсонская областьУкраинаРосcиявойна
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