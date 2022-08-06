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МАГАТЭ после обстрела ЗАЭС просит допуска на станцию: возможна ядерная катастрофа

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 20:53
ФОТО: GETTY

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после обстрела россиянами Запорожской АЭС предупреждает о ядерной катастрофе и настаивает на миссии МАГАТЭ на станцию.

Источник: заявление Гросси на сайте МАГАТЭ

Дословно: "Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальную опасность ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами".

Детали: Директор МАГАТЭ заявил, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность ЗАЭС, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

"Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта с его шестью реакторами. И я осуждаю любые насильственные действия, совершенные на Запорожской атомной электростанции или вблизи нее, или против ее персонала", - заявил Гросси.

Он подчеркнул, что украинский персонал, работающий на оккупированной станции, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз или давления, подрывающих также безопасность АЭС.

Дословно: "Чтобы предотвратить дальнейший выход ситуации из-под контроля, присутствие МАГАТЭ для оказания технической поддержки в области ядерной безопасности имеет первостепенное значение.

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…Вот уже четыре месяца я готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности и гарантиям на крупнейшую в стране Запорожскую атомную электростанцию… Эта жизненно важная миссия до сих пор не состоялась не по вине МАГАТЭ. Несмотря на наши решительные усилия, пока это невозможно.

Я не сдамся. Я буду продолжать настаивать — и еще раз настаивать — на том, чтобы эта миссия МАГАТЭ наконец состоялась".

Что предшествовало: Российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

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Темы: ЗАЭСАЭСвойна
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