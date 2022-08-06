Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск выброса радиации – Энергоатом

Российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Источник: Энергоатом в Telegram, издание The Insider, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Дословно Энергоатом: "В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.

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6 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности".

Детали: В то же время издание The Insider отмечает, что оккупанты могли заминировать ЗАЭС или территорию вокруг атомной электростанции.

О подозрительной деятельности российских солдат сообщили источники издания на ЗАЭС.

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The Insider опубликовал видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз.

По данным собеседника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа.

Грузовики остановились между 1 и 2 энергоблоками и спустя некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала 1-го энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал заминирован.

Согласно свидетельствам другого собеседника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки. Этот источник говорит, что россияне заминировали территорию вокруг ЗАЭС.

По данным источника, вблизи села Водяное, расположенного ближе всего к АЭС, стоят батареи "Градов", а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам – под эстакадами, причем часть боекомплекта есть даже внутри энергоблока.

Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику издания неизвестно.

В то же время собеседник отметил, что захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву.

Энергоатом сообщает, что украинский персонал станции продолжает работать даже в таких условиях и прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

В настоящее время персонал станции занимается ликвидацией последствий повреждений, которые оккупанты нанесли своими обстрелами 5 августа.

Ермак подчеркнул, что происходящее на Запорожской АЭС является ядерным терроризмом от России.

"Вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран-спонсоров терроризма", – убежден глава ОПУ.

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