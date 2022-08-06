Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск выброса радиации – Энергоатом
Российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.
Источник: Энергоатом в Telegram, издание The Insider, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Дословно Энергоатом: "В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.
6 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности".
Детали: В то же время издание The Insider отмечает, что оккупанты могли заминировать ЗАЭС или территорию вокруг атомной электростанции.
О подозрительной деятельности российских солдат сообщили источники издания на ЗАЭС.
The Insider опубликовал видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз.
По данным собеседника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа.
Грузовики остановились между 1 и 2 энергоблоками и спустя некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала 1-го энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал заминирован.
Согласно свидетельствам другого собеседника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки. Этот источник говорит, что россияне заминировали территорию вокруг ЗАЭС.
По данным источника, вблизи села Водяное, расположенного ближе всего к АЭС, стоят батареи "Градов", а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам – под эстакадами, причем часть боекомплекта есть даже внутри энергоблока.
Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику издания неизвестно.
В то же время собеседник отметил, что захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву.
Энергоатом сообщает, что украинский персонал станции продолжает работать даже в таких условиях и прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
В настоящее время персонал станции занимается ликвидацией последствий повреждений, которые оккупанты нанесли своими обстрелами 5 августа.
Ермак подчеркнул, что происходящее на Запорожской АЭС является ядерным терроризмом от России.
"Вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран-спонсоров терроризма", – убежден глава ОПУ.
Предыстория:
- 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
- Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- После обстрелов оккупантов Запорожской АЭС президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции.