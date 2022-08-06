Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск выброса радиации – Энергоатом

Ирина БалачукСуббота, 6 августа 2022, 13:00
Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию на ЗАЭС, есть риск выброса радиации – Энергоатом
Скриншот с видео The Insider

Российские оккупанты в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС – есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Источник: Энергоатом в Telegram, издание The Insider, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Дословно Энергоатом: "В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.

Реклама:

6 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности".

Детали: В то же время издание The Insider отмечает, что оккупанты могли заминировать ЗАЭС или территорию вокруг атомной электростанции.

О подозрительной деятельности российских солдат сообщили источники издания на ЗАЭС.

ВИДЕО ДНЯ

The Insider опубликовал видео, на котором российские военные грузовики заезжают на территорию АЭС и разгружают какой-то груз.

По данным собеседника, колонна военных грузовиков прибыла на территорию АЭС 2 августа.

Грузовики остановились между 1 и 2 энергоблоками и спустя некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала 1-го энергоблока через грузовые ворота. По данным этого источника, машинный зал заминирован.

Согласно свидетельствам другого собеседника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, в том числе БТРы, зенитные установки и техника для радиохимической разведки. Этот источник говорит, что россияне заминировали территорию вокруг ЗАЭС.

По данным источника, вблизи села Водяное, расположенного ближе всего к АЭС, стоят батареи "Градов", а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам – под эстакадами, причем часть боекомплекта есть даже внутри энергоблока.

Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику издания неизвестно.

В то же время собеседник отметил, что захватом станции руководил генерал-майор Алексей Домбровский, после чего командование передали генерал-майору РХБЗ ВС РФ Валерию Васильеву.

Энергоатом сообщает, что украинский персонал станции продолжает работать даже в таких условиях и прилагает все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

В настоящее время персонал станции занимается ликвидацией последствий повреждений, которые оккупанты нанесли своими обстрелами 5 августа.

Ермак подчеркнул, что происходящее на Запорожской АЭС является ядерным терроризмом от России.

"Вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран-спонсоров терроризма", – убежден глава ОПУ.

Предыстория

  • 5 августа в Энергоатоме сообщили, что российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала было зафиксировано 3 прилета возле промышленной площадки – враг попал в высоковольтную линию связи.
  • Позже россияне ударили по ЗАЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
  • После обстрелов оккупантов Запорожской АЭС президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции.

Темы: войнаАЭСУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Британская разведка: РФ массово опрокидывает войска на юг, начинается новая фаза войны
Оккупанты в Мариуполе готовят "суд" над защитниками, собирают клетки в филармонии - горсовет
Комментарии некоторых "экспертов" о действиях ВСУ следует приравнивать к греху - Минобороны
Оккупанты наступали на трех направлениях, но получили отпор – сводка Генштаба
Последние новости
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Все новости...
Реклама: