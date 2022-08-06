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Оккупанты заминировали инфраструктуру в Херсоне – разведка

Катерина ТищенкоСуббота, 6 августа 2022, 21:38
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Российские оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Источник: представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Сегодня имеем информацию о том, что в Херсоне оккупанты осуществили минирование жизненно важных коммуникаций, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге".

Детали: Юсов подчеркнул, что "безусловно, эта стратегия не сработает".

Что предшествовало: Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты угрожают взорвать инфраструктуру города, если ВСУ его освободят.

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Темы: Херсонминированиеразведка
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