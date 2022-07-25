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Оккупанты угрожают взорвать инфраструктуру Мелитополя в случае отступления – мэр

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 июля 2022, 16:35
Иван Федоров, фото с Facebook

Оккупанты в Мелитополе угрожают взорвать инфраструктуру города, если ВСУ его освободят, и российским войскам придется отходить.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Следует отметить одну вещь, которую я слышал уже не от одного человека. Оккупанты говорят, что если они будут выходить из Мелитополя, а то, что они это предполагают, это уже хорошо, они говорят: "Если мы будем из города выходить, заминировано все, разрушено будет все". И это точно не об обеспечении безопасности нашей инфраструктуры".

Детали: По словам Федорова, сейчас россиянами захвачена вся инфраструктура города. "Сегодня они могут быть в одной школе, завтра будут в другой, и им безразлично", - сказал мэр.

Также он рассказал, что оккупанты оставляют свою военную технику и военные объекты непосредственно вблизи жилых многоэтажных домов, чтобы украинские военные не могли отвечать на обстрелы.

По словам Федорова, вероятное освобождение Мелитополя связано с херсонским фронтом, где сейчас наблюдается положительная динамика.

Федоров также выразил мнение, что если ВСУ освободят Мелитополь хотя бы за неделю до начала отопительного сезона, то его удастся начать, а если нет – "отопительный сезон в Мелитополе не начнется".

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Справка: С 26 февраля Мелитополь временно оккупирован российскими войсками.

Что предшествовало: 13 июля Федоров сообщал, что в оккупированном Мелитополе россияне укрепляют оборону, готовясь к наступлению Вооруженных сил Украины.

Позже местные СМИ писали, что мелитопольские коллаборанты боятся находиться во дворце культуры имени Шевченко в центре города и готовят для себя здание горисполкома.

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Темы: Мелитопольдеоккупация
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