Всех грузчиков с рынка забрали на войну: на Донбассе боевики проводят новую "мобилизацию"

Для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории оккупированного Донбасса началась новая волна принудительной "мобилизации".

Источник: Главное управление разведки

Детали: По данным ГУР, оккупанты выбирают людей, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".

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К примеру, в Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

Тотальная принудительная мобилизация идет во многих населенных пунктах. Например, на улицах Хрустального увеличилось количество патрулей, забирающих мужчин в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям.

Дословно ГУР: "Распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу.

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В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 годов".

Предыстория: В Луганской области оккупанты вызывают учителей из отпусков, чтобы вручить им повестки, а также требуют списки рабочих мужского пола на предприятиях.

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