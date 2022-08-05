На Луганщине оккупанты усилили мобилизацию: привлекают учителей и предприятия
Пятница, 5 августа 2022, 10:59
В Луганской области оккупанты вызывают учителей из отпусков, чтобы вручить им повестки, а также требуют списки работников мужского пола на предприятиях.
Источник: глава Луганской ОВА Серегей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "В Ровеньках повестки заставляют брать учителей, вызывая их из отпусков. Даже зафиксированный случай нападения на учительницу после попытки вручить повестку.
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В Луганске проводятся беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки рабочих мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек".
Детали: По его словам, в городе Брянка за неделю мобилизовали около 300 человек, которых разыскали на улицах, остановках, в общественном транспорте. Аналогичная ситуация в городе Кадиевка.
Напомним:
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- В Луганской области осталось мало мужчин призывного возраста, поэтому на передовую отправляют даже студентов и пожилых людей.
- В июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России приступили к скрытой мобилизации, формируя так называемые "добровольческие батальоны".