Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Луганщине оккупанты усилили мобилизацию: привлекают учителей и предприятия

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 10:59
На Луганщине оккупанты усилили мобилизацию: привлекают учителей и предприятия
Принудительная мобилизация, фото REUTERS

В Луганской области оккупанты вызывают учителей из отпусков, чтобы вручить им повестки, а также требуют списки работников мужского пола на предприятиях.

Источник: глава Луганской ОВА Серегей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "В Ровеньках повестки заставляют брать учителей, вызывая их из отпусков. Даже зафиксированный случай нападения на учительницу после попытки вручить повестку.

Реклама:

В Луганске проводятся беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки рабочих мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек".

Детали: По его словам, в городе Брянка за неделю мобилизовали около 300 человек, которых разыскали на улицах, остановках, в общественном транспорте. Аналогичная ситуация в городе Кадиевка.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Луганской области осталось мало мужчин призывного возраста, поэтому на передовую отправляют даже студентов и пожилых людей.
  • В июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России приступили к скрытой мобилизации, формируя так называемые "добровольческие батальоны".

Темы: ЛуганскЛуганская областьмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Луганск
Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
В Луганске прогремели взрывы – СМИ
РосСМИ сообщают о взрывах в оккупированном Луганске
Последние новости
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
Нацполиция против идеи разрешить им раздавать повестки
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
10:04
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
10:00
Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах
09:51
Глава Нацполиции о мобилизации правоохранителей: Уже максимально задействованы
Все новости...
Реклама: