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На Луганщине оккупанты усилили мобилизацию: привлекают учителей и предприятия

"Украинская правда"Пятница, 5 августа 2022, 10:59
Принудительная мобилизация, фото REUTERS

В Луганской области оккупанты вызывают учителей из отпусков, чтобы вручить им повестки, а также требуют списки работников мужского пола на предприятиях.

Источник: глава Луганской ОВА Серегей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "В Ровеньках повестки заставляют брать учителей, вызывая их из отпусков. Даже зафиксированный случай нападения на учительницу после попытки вручить повестку.

В Луганске проводятся беседы с руководителями отделов кадров предприятий, требуют списки рабочих мужского пола, обязали для начала призвать по 10 человек".

Детали: По его словам, в городе Брянка за неделю мобилизовали около 300 человек, которых разыскали на улицах, остановках, в общественном транспорте. Аналогичная ситуация в городе Кадиевка.

Напомним:

  • В Луганской области осталось мало мужчин призывного возраста, поэтому на передовую отправляют даже студентов и пожилых людей.
  • В июле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в России приступили к скрытой мобилизации, формируя так называемые "добровольческие батальоны".

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Темы: ЛуганскЛуганская областьмобилизация
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