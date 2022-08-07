Только в одной области не было прилетов с начала войны – МВД

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что только в одну область Украины не было прилетов с начала войны – это Черновицкая область.

Источник: Енин в эфире телемарафона утром 7 августа

Прямая речь Енина: "Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская - 4 тысячи раз, Николаевская была обстреляна 700 раз.

Остается одна единственная область, в которую, слава Богу, пока не "прилетало", это Черновицкая область".

Детали: По данным Енина, 6 августа россияне произвели 46 обстрелов, в результате которых погибли 16 человек и десятки раненых.

Справка: Черновицкая область граничит с Румынией, страной НАТО.

Напомним: Российские оккупационные войска в течение суток 6 августа вели активные боевые действия в Херсонской области, но и несут потери, в Николаеве утром снова раздавались взрывы.

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