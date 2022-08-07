Херсонщина - под постоянным огнем, в Николаеве с утра были взрывы - данные ОВА

Российские оккупационные войска в течение суток 6 августа вели активные боевые действия в Херсонской области, но и несут потери, в Николаеве утром снова раздавались взрывы.

Источник: данные глав областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00 7 августа

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Херсонщина: боевые действия продолжались в течение всего дня. ВСУ продолжают наносить удары по складам и позициям оккупантов и местных коллаборантов. Напряженная ситуация во всех районах области.

Главной темой на всех пропагандистских ресурсах остается проведение референдума. Представители оккупационных властей активно ездят общинами Херсонщины и агитируют за присоединение к России.

Днепропетровская область: ночные обстрелы Никопольского и Криворожского районов.

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По Никопольскому району враг ударил из "Градов". В Марганце двое пострадавших, один человек в больнице. В городе повреждены 48 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили, автобусная остановка. Выведена из строя электросеть. Несколько тысяч горожан без света.

В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.

Криворожский район россияне обстреляли из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Ударили по двум общинам — Апостоловской и Зеленодольской. Без пострадавших и разрушений.

Харьковщина: зафиксировано 4 взрыва в городе Харьков. Утром две ракеты попали в Индустриальный район, на территорию завода; одна ракета - Немышлянский район, повреждение критической инфраструктуры; еще одна – Новобаварский район, попадание в землю возле помещения суда.

По области обстреливали Изюмский, Харьковский, Богодуховский, Чугуевский районы. Есть попадания по открытым территориям, домовладениям, хозяйственным постройкам. Пострадавших предварительно нет.

Луганщина: враг трижды организовывал штурмовые действия, при каждой из которых атаковал сразу с нескольких сторон. В частности, вело наступление вблизи Верхнекаменского, но из-за сопротивления наших вооруженных сил вынужден был отступить.

Донетчина: за минувшие сутки россияне обстреляли Бахмут, Авдеевку, Железное, Соледарь, с. Первомайское, пгт. Южное, пгт. Нью-Йорк, с.Новоселовка, с.Сонцовка.

Поврежден пешеходный мост, 5 частных жилых домов, одна многоэтажка, складское помещение, хозяйственное сооружение.

Ночью и утром ракетный удар по Кураховому, "Ураганом" в Славянске повреждены дома в частном секторе.

С пяти утра — обстрелы по всей линии фронта вокруг Авдеевки, массированный артобстил города.

За сутки по области – 5 убитых, 8 раненых гражданских.

Николаевщина: утром в Николаеве снова раздавались взрывы. Подробная информация уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. За прошедшие сутки обстрелы подверглись пгт Березнеговатое. Один человек погиб и пятеро ранены. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Продолжаются обстрелы за пределами населенных пунктов Широковской общины. Подробная информация уточняется.

Ночью обстрелы подверглись с. Таборовка Бугской общины, в результате чего разрушены три жилых дома. По предварительной информации, без жертв.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Черниговской и Черниговской.

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