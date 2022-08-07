Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Звезда Голливуда Честейн посетила Киев и встретилась с Зеленским

Елена РощинаВоскресенье, 7 августа 2022, 19:44
Владимир Зеленский и Джессика Честейн, фото из Facebook президента Украины

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн посетила Киев, побывала в больнице "Охматдет" и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Владимир Зеленский в соцсетях и "Суспільне"

Детали: Голливудская актриса прибыла в Киев 7 августа.

Джессика Честейн посетила детскую больницу "Охматдет". Там ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей.

Актриса посетила детей из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Охматдете.

Честейн также съездила в Ирпень.

Голливудская актриса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Зеленского: "Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!".

Справка: Джессика Честейн является звездой фильма "Опасная игра Слоун". Она снималась в фильмах "Прислуга", "Расплата", "Древо жизни", "Укрытие". В последние годы Честейн запомнилась ролями в фильмах о космосе – "Интерстеллар" и "Марсианин", а также о сильных и независимых женщинах – "Мисс Слоун" и "Большая игра".

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Зеленскиймиркультурадети
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам

Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров

фотоЗвезда Голливуда Честейн посетила Киев и встретилась с Зеленским

В Киеве раздавались выстрелы: пьяный рецидивист прорывался через блокпост

В порт "Черноморск" зашло первое с момента вторжения РФ судно – готовое к загрузке

Amnesty International заявила, что сожалеют о причиненной боли и не оправдывает РФ

Все новости...
Зеленский
Зеленский пообещал "хорошие новости" от партнеров для Украины
Зеленский: Если РФ проведет "референдумы", то закроет возможность переговоров
Зеленский наградил военнослужащих ВС и приоткрыл секрет успехов в небе
Последние новости
07:20
Сводка Генштаба: Россия удерживает войска в Брянской и Курской областях, наращивает ПВО
07:11
видеоНочью HIMARS ударили по пунктам оккупантов в Мелитополе, 100 убитых - мэр
06:39
Генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС
05:38
ISW: Оккупанты могут ввести "голосование на дому" на псевдореферендуме для сбора разведданных
05:00
Иран отрицает, что Россия будет использовать его спутник в военных целях
04:21
Китай завершил свои военные учения у Тайваня
03:15
Херсонщина: Россияне пытаются купить голоса для псевдореферендума
02:31
ОК "Юг": У россиян минус один танк и два десятка военных
01:21
Израиль и "Исламский джихад" объявили о перемирии
00:25
Харьковщина: С начала вторжения погибли более 1000 гражданских
Все новости...