Звезда Голливуда Честейн посетила Киев и встретилась с Зеленским

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн посетила Киев, побывала в больнице "Охматдет" и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Владимир Зеленский в соцсетях и "Суспільне"

Детали: Голливудская актриса прибыла в Киев 7 августа.

Джессика Честейн посетила детскую больницу "Охматдет". Там ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей.

Актриса посетила детей из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Охматдете.

Честейн также съездила в Ирпень.

Голливудская актриса встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Прямая речь Зеленского: "Американская актриса Джессика Честейн сегодня в Украине. Для нас такие визиты известных людей очень ценны. Благодаря этому мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит в нашей стране. Спасибо за поддержку!".

Справка: Джессика Честейн является звездой фильма "Опасная игра Слоун". Она снималась в фильмах "Прислуга", "Расплата", "Древо жизни", "Укрытие". В последние годы Честейн запомнилась ролями в фильмах о космосе – "Интерстеллар" и "Марсианин", а также о сильных и независимых женщинах – "Мисс Слоун" и "Большая игра".