В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области, есть пострадавшие.
Источник: Воздушные Силы ВС Украины
Дословно: "Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником.
К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие".
Детали: Тип ракет устанавливают соответствующие службы.
Также органы власти выясняют причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.
Воздушная тревога в Винницкой области длилась три часа: с 19:45 до 22:44.
Этому предшествовало: В воскресенье вечером в Виннице раздались три взрыва: два до сигнала воздушной тревоги и еще один после сирены. Была информация и о звуках взрывов в Винницкой области.
Также сообщалось о взрывах других регионах Украины, но информация уточняется.