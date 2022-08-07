Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам

Елена РощинаВоскресенье, 7 августа 2022, 23:00
В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам
Взрывы в Винницкой области, фото Суспільне Вінниця

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области, есть пострадавшие.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины

Дословно: "Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником.

Реклама:

К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие".

Детали: Тип ракет устанавливают соответствующие службы.

Также органы власти выясняют причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

ВИДЕО ДНЯ

Воздушная тревога в Винницкой области длилась три часа: с 19:45 до 22:44.

Этому предшествовало: В воскресенье вечером в Виннице раздались три взрыва: два до сигнала воздушной тревоги и еще один после сирены. Была информация и о звуках взрывов в Винницкой области.

Также сообщалось о взрывах других регионах Украины, но информация уточняется.

Темы: Винницкая областьВинницавойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Оккупанты пытались наступать на Херсонщине, но их заставили отойти – сводка Генштаба
Зеленский пообещал "хорошие новости" от партнеров для Украины
Херсонщина: Россияне пытаются купить голоса для псевдореферендума
Серия взрывов в Харькове: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту
Последние новости
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
11:04
В Великобритании ученые исследовали труп мужчины, который жил 2 тысячи лет назад: что узнали
10:57
Греция готова предоставить Британии некоторые культурные сокровища в обмен на мраморы Парфенона
10:45
В Нацполиции не хотят, чтобы их привлекали к раздаче повесток
10:43
фотоГражданское судно подорвалось на российской мине в Черном море
10:36
Из-за непогоды без света 50 населенных пунктов в 4 областях – "Укрэнерго"
10:33
Не только рождественский и орхидея: какие комнатные растения цветут зимой и как ухаживать за ними
10:24
Финляндия пострадает первой − российский дипломат пригрозил НАТО
Все новости...
Реклама: