В Винницкой области россияне ударили ракетами по военным объектам

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области, есть пострадавшие.

Источник: Воздушные Силы ВС Украины

Дословно: "Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные Силы с профессиональным праздником.

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К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие".

Детали: Тип ракет устанавливают соответствующие службы.

Также органы власти выясняют причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

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Воздушная тревога в Винницкой области длилась три часа: с 19:45 до 22:44.

Этому предшествовало: В воскресенье вечером в Виннице раздались три взрыва: два до сигнала воздушной тревоги и еще один после сирены. Была информация и о звуках взрывов в Винницкой области.

Также сообщалось о взрывах других регионах Украины, но информация уточняется.