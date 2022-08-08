Генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС
Понедельник, 8 августа 2022, 06:39
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам - Международному агентству по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) - доступ к Запорожской АЭС.
Источник: Reuters, цитируя Гутерреша на пресс-конференции в Японии, где он присутствовал на мемориальной церемонии мира в Хиросиме, посвященной годовщине атомной бомбардировки
Прямая речь: "Любое нападение на атомную станцию — это самоубийство… Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех его усилиях по созданию условий стабилизации станции".
Что предшествовало: 6 августа российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
Напомним:
- Территорию ЗАЭС 4 марта захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию. Хотя АЭС оккупирована россиянами, на ней до сих пор работают украинские сотрудники.
- 3 августа ЗАЭС полностью вышла из-под контроля МАГАТЭ – на станции нарушены все возможные принципы безопасности.