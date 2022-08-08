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Генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС

Анастасия КалатурПонедельник, 8 августа 2022, 06:39
ФОТО: GETTY

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам - Международному агентству по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) - доступ к Запорожской АЭС.

Источник: Reuters, цитируя Гутерреша на пресс-конференции в Японии, где он присутствовал на мемориальной церемонии мира в Хиросиме, посвященной годовщине атомной бомбардировки

Прямая речь: "Любое нападение на атомную станцию ​​— это самоубийство… Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех его усилиях по созданию условий стабилизации станции".

Что предшествовало: 6 августа российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Напомним:

  • Территорию ЗАЭС 4 марта захватили российские войска, они контролируют админздания и проход на станцию. Хотя АЭС оккупирована россиянами, на ней до сих пор работают украинские сотрудники.
  • 3 августа ЗАЭС полностью вышла из-под контроля МАГАТЭ – на станции нарушены все возможные принципы безопасности.

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Темы: ООНАЭСРосcия
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