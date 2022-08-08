Генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам - Международному агентству по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) - доступ к Запорожской АЭС.

Источник: Reuters, цитируя Гутерреша на пресс-конференции в Японии, где он присутствовал на мемориальной церемонии мира в Хиросиме, посвященной годовщине атомной бомбардировки

Прямая речь: "Любое нападение на атомную станцию ​​— это самоубийство… Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ во всех его усилиях по созданию условий стабилизации станции".

Что предшествовало: 6 августа российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Напомним: