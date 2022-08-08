Непредсказуемые "мины-бабочки" РФ угрожают гражданским - разведка Британии

Россия использует противопехотные "мины-бабочки" для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе, которые могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что в Донецке и Краматорске Россия предположительно попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С.

Серия ПФМ-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.

ПФМ-1 использовались с уничтожающим эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.

"Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует Россия, со временем ухудшаются и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию", - говорится в сообщении.

Накануне разведка Британии сообщила, что с начала российского вторжения в Украину как минимум 6 российских командующих были уволены и 10 российских генералов погибли.

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