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В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 11:26

В столице Финляндии был убран полученный в подарок от СССР в 1989 году памятник "Мир во всем мире".

Об этом сообщила финская служба Yle, пишет "Европейская правда".

Демонтаж памятника был заранее напряженным из-за его значительного веса, но в конце концов процесс прошел без проблем. На месте памятника городские власти намерены оборудовать тротуар.

Памятник принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет доставлен на склад в регионе Восточная Всемаа. Из-за больших размеров его планируют перевезти из Хельсинки по морю баржей.

Город Хельсинки и Хельсинкский художественный музей решат окончательную судьбу монумента позже.

Хельсинки получил монумент от Москвы в 1989 году. Для общественности его открыли в 1990 году. Уже тогда памятник вызвал множество дискуссий.

 

Памятник сильно пострадал, когда трое студентов облили его смолой и облепили перьями в 1991 году. Студенты хотели донести, что подаренная статуя из Советского Союза не подходит Хельсинки.

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Работа советского скульптора Олега Кирюхина изображает группу людей, несущих над собой земной шар.

Общественная дискуссия об уместности памятника также разгорелась в последние месяцы после нападения России на Украину. Весной на постамент нанесли надпись "мировые деньги", а в руки человеческих фигур памятника вложили флаги Украины.

Напомним, в Эстонии засекретили имена членов комиссии, решающей судьбу советских памятников.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство согласилось с тем, что советские памятники должны быть убраны из публичного пространства как можно быстрее.

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Темы: СССРФинляндия
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