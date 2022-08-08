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В Хельсинки демонтировали подаренный СССР памятник "Мир во всем мире"

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 11:26

В столице Финляндии был убран полученный в подарок от СССР в 1989 году памятник "Мир во всем мире".

Об этом сообщила финская служба Yle, пишет "Европейская правда".

Демонтаж памятника был заранее напряженным из-за его значительного веса, но в конце концов процесс прошел без проблем. На месте памятника городские власти намерены оборудовать тротуар.

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Памятник принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет доставлен на склад в регионе Восточная Всемаа. Из-за больших размеров его планируют перевезти из Хельсинки по морю баржей.

Город Хельсинки и Хельсинкский художественный музей решат окончательную судьбу монумента позже.

Хельсинки получил монумент от Москвы в 1989 году. Для общественности его открыли в 1990 году. Уже тогда памятник вызвал множество дискуссий.

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Памятник сильно пострадал, когда трое студентов облили его смолой и облепили перьями в 1991 году. Студенты хотели донести, что подаренная статуя из Советского Союза не подходит Хельсинки.

Работа советского скульптора Олега Кирюхина изображает группу людей, несущих над собой земной шар.

Общественная дискуссия об уместности памятника также разгорелась в последние месяцы после нападения России на Украину. Весной на постамент нанесли надпись "мировые деньги", а в руки человеческих фигур памятника вложили флаги Украины.

Напомним, в Эстонии засекретили имена членов комиссии, решающей судьбу советских памятников.

Ранее премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство согласилось с тем, что советские памятники должны быть убраны из публичного пространства как можно быстрее.

Темы: СССРФинляндия
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