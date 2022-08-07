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Оккупанты обстреляли ракетами Запорожскую АЭС, повреждены датчики - Энергоатом

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 августа 2022, 12:59

6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Источник: Энергоатом, мэр Энергодара Дмитрий Орлов

Детали: Один из работников ранен осколками, он в больнице. От взрывов на территории 800 кв. метров выбиты окна станции.

Энергоатом сообщает, что перед обстрелом около 500 россиян и персонал Росатома заранее укрылись в бункерных помещениях.

Дословно: "Очевидно, целили именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива!

Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно".

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Темы: ЭнергодарЭнергоатомЗАЭСоккупация
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