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РоссСМИ: В 20 регионах РФ создали 40 подразделений "добровольцев" для войны в Украине

"Украинская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 12:05
РоссСМИ: В 20 регионах РФ создали 40 подразделений добровольцев для войны в Украине
Фото: "Бумага"

В России с весны идет формирование так называемых "добровольческих" отрядов на войну в Украине, в 20 регионах уже создали 40 таких подразделений.

Источник: "Коммерсантъ"

Дословно: "Информация о них (подразделения, - ред) публикуется в СМИ и соцсетях органов власти, при этом они получают специальные наименования, так или иначе указывающие на их территориальную принадлежность. Как правило, в эти подразделения входят жители именно того региона, где они формируются, которые вместе проходят обучение и боевое слаживание, а затем вместе отправляются на СВО (войну – ред.)".

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Детали: В некоторых регионах формируют одно подразделение, в других — по два-три и более.

"Добровольцы" подписывают с министерством обороны РФ договоры сроком от нескольких месяцев с возможностью продления и официального становятся контрактниками.

Как пояснил изданию федеральный чиновник на условиях анонимности, контрактные отряды формируются по территориальному признаку, поскольку так удобнее работать с "добровольцами".

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Обещанные выплаты за участие в войне зависят от конкретного региона и колеблются от 130 до 300 тыс. рублей. Региональные власти, в свою очередь, готовы на разовые выплаты, но не всегда их можно получить сразу.

Что предшествовало: По данным разведки, для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории оккупированного Донбасса началась новая волна принудительной "мобилизации".

Темы: войнаРосcияУкраина
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