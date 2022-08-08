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В эстонской Нарве решили перенести противоречивый советский танк в "закрытое место"

"Европейская правда"Понедельник, 8 августа 2022, 14:03

Правящая в эстонской Нарве коалиция, созданная фракцией Narva Tulevik и партией "Эстония 200", приняла решение о переносе установленного в городе советского танка-памятника.

Решение было принято в воскресенье вечером на собрании коалиции, сообщил в понедельник глава нарвского округа "Эстонии 200" Денис Ларченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По его словам, коалиция решила созвать по первому случаю заседание городского собрания, на котором будет принято решение поручить городской управе демонтировать нарвский танк и перевезти его временно в закрытое и безопасное место на территории города.

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При городском собрании также создадут временную комиссию, которая примет решение о будущем остальных советских памятников на территории Нарвы.

По словам Ларченко, это решение принимается по желанию снизить напряженность вокруг танка.

"Мы должны принять решение о будущем советских памятников в Нарве, и эти решения должны принять сами жители Нарвы", – сказал Ларченко.

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В понедельник с властями Нарвы также встретится премьер-министр Кайя Каллас.

Ранее Каллас заявила, что правительство согласилось с тем, что советские памятники должны быть убраны из публичного пространства как можно быстрее.

Одним из наиболее известных таких монументов является советский танк в эстонском городе Нарва, подавляющее большинство жителей которого (более 80%) – этнические русские, а около 36% имеют российское гражданство.

Темы: ЭстонияисторияСССР
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