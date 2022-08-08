Сотрудница ЗАЭС в реанимации в результате российского обстрела

Число раненых работников ЗАЭС в результате российских постоянно растет – еще одна женщина находится в реанимации после обстрела 7 августа.

Источник: Энергоатом

Детали: В результате вражеского огня 7 августа ориентировочно в 15:30 работница ЗАЭС Юлия Янжула получила проникающее осколочное ранение грудной клетки.

Женщина в реанимации городской больницы в среднем тяжелом состоянии.

Дословно: "Постоянные обстрелы ЗАЭС и его города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, уже беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей.

Однако, несмотря на это, украинский персонал станции продолжает работать, в бесчеловечных условиях выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира!".

Напомним: 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.