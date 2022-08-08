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Сотрудница ЗАЭС в реанимации в результате российского обстрела

Роман ПетренкоПонедельник, 8 августа 2022, 15:03
Сотрудница ЗАЭС в реанимации в результате российского обстрела
фото: энергоатом

Женщина попала в реанимацию после российского обстрела ЗАЭС 7 августа.

Источник: Энергоатом

Детали: В результате вражеского огня 7 августа ориентировочно в 15:30 работница ЗАЭС Юлия Янжула получила проникающее осколочное ранение грудной клетки.

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Женщина в реанимации городской больницы в среднем тяжелом состоянии.

Дословно: "Постоянные обстрелы ЗАЭС и его города-спутника Энергодар приводят не только к значительным повреждениям станции, уже беспрецедентным актом ядерного терроризма, но и к постоянной угрозе жизни и здоровью работников Запорожской АЭС и местных жителей.

Однако, несмотря на это, украинский персонал станции продолжает работать, в бесчеловечных условиях выполняя все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности не только нашего государства, но и всего мира!".

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Напомним: 6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

Темы: ЗАЭСобстрелРосcиявойна
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