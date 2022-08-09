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ISW: Сообщение о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС отвлекает от реальных рисков катастрофы

Анастасия КалатурВторник, 9 августа 2022, 05:21
ISW: Сообщение о выжженной пустыне вместо ЗАЭС отвлекает от реальных рисков катастрофы
ФОТО: GETTY

Вероятно, фейковое заявление российского генерал-майора Валерия Васильева, что Запорожская АЭС "будет или российской, или ничьей", отвлекает от реальных рисков ядерной катастрофы по вине России на ЗАЭС.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что независимо от происхождения (или существования) сообщение Васильева ненадежно. Оно косвенно и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном веб-сайте РФ.

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Институт отмечает, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов".

Напомним:

  • Ранее начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Васильева процитировало украинское ведомство Энергоатом.
  • В частности, он сказал своим солдатам, что "здесь будет либо русская земля, либо выжженная пустыня". Слова Васильева звучали так: "Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо российской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!".
  • Минобороны России назвало эти слова фейком и заявило, что Валерий Васильев не занимает такой должности и вообще сейчас в Узбекистане.
  • В то же время мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что Васильев уже почти три месяца находится в Украине и отдавал приказы наносить удары по Энергодару и Мелитополю.

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Темы: войнаЗАЭСРосcия
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