ISW: Сообщение о "выжженной пустыне" вместо ЗАЭС отвлекает от реальных рисков катастрофы

Вероятно, фейковое заявление российского генерал-майора Валерия Васильева, что Запорожская АЭС "будет или российской, или ничьей", отвлекает от реальных рисков ядерной катастрофы по вине России на ЗАЭС.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ISW пишет, что независимо от происхождения (или существования) сообщение Васильева ненадежно. Оно косвенно и не претендует на то, чтобы быть официальным заявлением или заявлением, сделанным на официальном новостном или правительственном веб-сайте РФ.

Институт отмечает, что это "вероятное искажение информации отвлекает от реальных рисков милитаризации Россией Запорожской АЭС, которые могут включать минирование станции и почти наверняка включают опасное хранение военного оружия вблизи ядерных реакторов и хранилищ ядерных отходов".

Напомним: