СБУ разоблачила "крота" спецслужб РФ в своем управлении

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы России.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, в начале марта 2022 года экс-чиновника Харьковского городского совета завербовали сотрудники ФСБ РФ. По их задаче он устроился в Антитеррористический штаб при УСБУ в Харьковской области.

Имея доступ к информации, злоумышленник передавал врагу контактные данные работников СБУ, пути следования ВСУ, места расположения позиций блокпостов и военной техники, а также данные, которые он ежедневно вносил в закрытую информационную систему.

Таким образом, подозреваемый помогал представителям спецслужб РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

По данным СБУ, в обмен за сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы РФ удалось захватить регион.

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В настоящее время агенту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: 29 мая президент Владимир Зеленский уволил руководителя управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.