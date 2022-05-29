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Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины: им займутся правоохранители

Денис КарловскийВоскресенье, 29 мая 2022, 20:40
Зеленский уволил главу СБУ Харьковщины: им займутся правоохранители

Президент Владимир Зеленский уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина за небрежное исполнение служебных обязанностей и пообещал ему расследование правоохранителей.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь Зеленского: "Провел совещание с руководством области, города. Поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной и – что очень важно сейчас – вместе друг с другом. У них сотрудничество на сто процентов: армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администриция – все работают на Победу и делают это очень эффективно.

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К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят".

Справка: Роман Дудин был назначен Зеленским на должность руководителя управления СБУ в Харьковской области 25 марта 2020 года.

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Он родился 13 марта 1983 в Днепре. После службы армии перешел на работу в управление СБУ в Днепропетровской области. В 2013 году перешел в главное управление в Киеве.

Предыстория:

  • 1 апреля Владимир Зеленский показал звание генерала главу СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко за "антигероем", перед этим уволив его.
  • Служба безопасности разоблачила бывшего народного депутата-"регионала" Евгения Балицкого на сотрудничестве с российскими оккупантами.

Темы: ЗеленскийСБУХарьковХарьковская область
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