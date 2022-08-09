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Украина вернула тела еще 17 павших защитников

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 14:30
Украина вернула тела еще 17 павших защитников
Фото: пресс-служба Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий сообщило, что в Украину вернули еще 17 тел павших защитников.

Источник: пресс-служба Минреинтеграции

Дословно: "Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 17 своих защитников".

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Детали: Процесс возвращения тел происходил в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Что предшествовало: В июле вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что за время полномасштабной войны с Россией Украине удалось вернуть тела более 400 погибших защитников.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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