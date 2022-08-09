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Минобороны РФ прокомментировало взрывы в Крыму: Никакого огневого воздействия

Евгений КизиловВторник, 9 августа 2022, 18:52
Минобороны РФ прокомментировало взрывы в Крыму: Никакого огневого воздействия
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, фото Getty Images

Министерство обороны России утверждает, что по аэродрому в Крыму никто не стрелял, просто почему-то произошла детонация боеприпасов.

Источник: "РИА Новости" в Telegram

Дословно: "Около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофёдоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов…

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Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было".

Детали: В Минобороны заверяют, что в результате взрыва никто не пострадал, и авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Ситуацию прокомментировала и известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она написала в Telegram, что взрывы на военном аэродроме в Крыму могут быть диверсией или даже чьим-то головотяпством.

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Прямая речь: "На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство".

Больше деталей: Немного позднее пропагандистка добавила, что "на самом деле" якобы сдетонировало несколько боеприпасов на площадке хранения, никто и ничто не пострадало, "никаких прилетов не было" и, вообще, можно спокойно идти на пляж.

Еще позже российское государственное агентство "ТАСС" сообщило со ссылкой на "источник в российском военном ведомстве", что основной причиной взрывов боеприпасов на аэродроме "Саки" является "нарушение требований пожарной безопасности". А признаков "намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва" – нет.

Что предшествовало:

  • После обеда 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма прогремели взрывы. Местные жители рассказали УП, что "взрывы продолжаются до сих пор, вероятно, попали в склады".
  • В соцсетях люди пишут, что взрывов уже более десяти. В 20 км от Новофёдоровки "дрожат стекла и срабатывает сигнализация в автомобилях".

Темы: Крымвзрывавиа
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