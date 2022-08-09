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В Крыму взрывы на военном аэродроме

Роман ПетренкоВторник, 9 августа 2022, 15:56
В Крыму взрывы на военном аэродроме
скриншот гугл

После обеда 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.

Источник: жители Крыма в комментарии "Украинской правде", "Криминформ"

Детали: Местные жители рассказали УП, что "взрывы продолжаются до сих пор, вероятно, попали в склады".

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В соцсетях люди пишут, что взрывов уже более десяти. В 20 км от Новофедоровки "дрожат стёкла и срабатывает сигнализация в автомобилях".

Пресс-служба ГУР МОУ отказалась комментировать "Украинской правде" эту информацию

Оккупанты уже официально подтвердили факт "нескольких взрывов в районе Новофедоровки", но не предоставляют подробностей.

Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что выехал на место происшествия и выясняет обстоятельства.

При взрыве в Крыму, по предварительным данным, среди туристов погибших и раненых нет, сообщает Ассоциация туроператоров России.

 
 

Справка: Из этого аэродрома обычно взлетают самолеты, которые атакуют ракетами юг Украины.

Напомним: 31 июля ГУР сообщало, что жители Крыма видят реальную угрозу переноса войны на полуостров.

Темы: Крымоккупациявойнаобстрел
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