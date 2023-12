В Крыму взрывы на военном аэродроме

После обеда 9 августа прогремели взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе оккупированного Россией Крыма.

Источник: жители Крыма в комментарии "Украинской правде", "Криминформ"

Детали: Местные жители рассказали УП, что "взрывы продолжаются до сих пор, вероятно, попали в склады".

Реклама:

В соцсетях люди пишут, что взрывов уже более десяти. В 20 км от Новофедоровки "дрожат стёкла и срабатывает сигнализация в автомобилях".

Пресс-служба ГУР МОУ отказалась комментировать "Украинской правде" эту информацию

Video of the explosions at Saki Airbase in Crimea. https://t.co/zLUtyx4PI7 pic.twitter.com/wvBAboSPmC