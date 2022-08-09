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Из Херсона начали вывозить семьи военных России – ОГА

"Украинская правда"Вторник, 9 августа 2022, 17:36
Херсон, ФОТО С ФЕЙСБУК-СТРАНИЦЫ МЕРИИ ХЕРСОНА

Из оккупированного Херсона начали вывозить семьи российских военных после очередного удара ВСУ по Антоновскому мосту.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам у оккупантов началась паника. Начался массовый вывоз семей военных России, которые жили в Херсоне".

Детали: В ОГА добавили, что на Херсонщине оккупанты публично обсуждают проведение "референдума" и запугивают местных жителей "проблемами" в случае его игнорирования.

Кроме того, для сбора личных данных людей они увеличили количество пунктов выдачи "денежной помощи".

Предыстория: Вооруженные силы Украины 8 августа нанесли удар по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области.

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Темы: ХерсонХерсонская областьоккупация
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