В Мелитополь завезли полтысячи учителей из РФ: обещают "бесплатное жилье"

В оккупированный Мелитополь завезли более 500 учителей из России, пообещав им в будущем "бесплатное жилье" и "высокие зарплаты".

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона

Детали: По его словам, оккупанты завезли в Мелитополь более 500 учителей из России, соблазнив их высокими зарплатами и перспективой получения бесплатного жилья. Педагоги будут ежедневно заставлять детей исполнять гимн РФ и поднимать флаг-страны агрессора.

Причиной завоза учителей из РФ, по словам Федорова, отказ украинских учителей сотрудничать с врагом.

Прямая речь: "Наши героические учителя, директора школ, директора детских садов в большинстве своем отказались сотрудничать с врагом. Только 10% сотрудников отдела образования согласились стать коллаборантами, но в основном это технические специалисты. Ни один директор – организатор образования не согласился сотрудничать с оккупантом".

Напомним: В августе стало известно, что Россия отправила на оккупированную Луганщину партию российских "учителей", которые будут русифицировать украинских детей.