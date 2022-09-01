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В Мелитополь завезли полтысячи учителей из РФ: обещают "бесплатное жилье"

"Украинская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 12:38
В Мелитополь завезли полтысячи учителей из РФ: обещают бесплатное жилье
Мелитополь, иллюстративный фото

В оккупированный Мелитополь завезли более 500 учителей из России, пообещав им в будущем "бесплатное жилье" и "высокие зарплаты".

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального марафона

Детали: По его словам, оккупанты завезли в Мелитополь более 500 учителей из России, соблазнив их высокими зарплатами и перспективой получения бесплатного жилья. Педагоги будут ежедневно заставлять детей исполнять гимн РФ и поднимать флаг-страны агрессора.

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Причиной завоза учителей из РФ, по словам Федорова, отказ украинских учителей сотрудничать с врагом.

Прямая речь: "Наши героические учителя, директора школ, директора детских садов в большинстве своем отказались сотрудничать с врагом. Только 10% сотрудников отдела образования согласились стать коллаборантами, но в основном это технические специалисты. Ни один директор – организатор образования не согласился сотрудничать с оккупантом".

Напомним: В августе стало известно, что Россия отправила на оккупированную Луганщину партию российских "учителей", которые будут русифицировать украинских детей.

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Темы: Мелитопольобразованиеоккупация
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