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Беларусь проведет учения по "освобождению территорий": ВСУ готовы

Станислав ПогориловЧетверг, 1 сентября 2022, 16:39
Фото: "Белта"

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заверил, что украинские военные готовы к любому развитию событий во время командно-штабных учений в Беларуси с 8 по 14 сентября относительно "освобождения территорий, временно захваченных противником".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Громова: "Вероятность проведения наступления противника с территории Республики Беларусь или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой. В то же время в период с 8 по 14 сентября в вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение командно-штабного учения, в ходе которого основное внимание, вероятно, будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление и освобождением территорий, временно захваченных противником".

Детали: Он рассказал, что учения будут проходить с участием российских военных и стран-членов ОДКБ.

Военные не исключают, что под так называемой "потерянной территорией" подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей. По словам Громова, это соответствует концепции совместных действий вооруженных сил так называемого союзного государства на украинском направлении.

Но ВСУ, заверил Громов, готовы к любому развитию событий, в том числе и на северном направлении нашего государства.

Что предшествовало: В середине августа начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убеждал, что военных угроз для Украины со стороны Беларуси кроме существующих сегодня нет.

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Темы: БеларусьУкраинаармия
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