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Разведка не видит новых военных угроз со стороны Беларуси – Буданов

Станислав ПогориловСреда, 24 августа 2022, 17:12
Разведка не видит новых военных угроз со стороны Беларуси – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ, ФОТО ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что военных угроз для Украины со стороны Беларуси кроме существующих сегодня нет.

Источник: Буданов во время единого телемарафона

Прямая речь Буданова: "Сейчас особенно какой-то угрозы, кроме той, которая есть всегда, а это размещение определенных систем вооружений Российской Федерации на территории Беларуси, других угроз нет".

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Детали: Он добавил, что разговоры о новых угрозах – это "психологическая операция" со стороны России на украинское общество.

Также Буданов добавил, что эффективная дальность поражения целей ЗРК С-300, размещенных в Беларуси, составляет всего 35 километров.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 24 августа самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который предоставил территорию своей страны для наступления россиян на Украину и стал сообщником Владимира Путина в войне, поздравил народ Украины с Днем Независимости.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал поздравление с Днем Независимости от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко клоунадой, которая будет иметь последствия.

Темы: войнаБеларусьУкраинаРосcия
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