Разведка не видит новых военных угроз со стороны Беларуси – Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что военных угроз для Украины со стороны Беларуси кроме существующих сегодня нет.

Источник: Буданов во время единого телемарафона

Прямая речь Буданова: "Сейчас особенно какой-то угрозы, кроме той, которая есть всегда, а это размещение определенных систем вооружений Российской Федерации на территории Беларуси, других угроз нет".

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Детали: Он добавил, что разговоры о новых угрозах – это "психологическая операция" со стороны России на украинское общество.

Также Буданов добавил, что эффективная дальность поражения целей ЗРК С-300, размещенных в Беларуси, составляет всего 35 километров.

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