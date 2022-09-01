ВСУ ударили по Каховскому мосту и не дали россиянам строить новую переправу

Вооруженные силы Украины помешали оккупантам строить новую понтонную переправу вблизи Дарьевки, а также нанесли новые удары по Каховскому мосту на Херсонщине.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Попытка установления новой понтонной переправы в районе Дарьевцы также пресечена нашим огнем. Огневой контроль над Каховским мостом оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта".

Детали: Всего за ночь украинские защитники уничтожили 33 россиян, 4 танка Т-72, ​​3 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе.