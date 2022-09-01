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ВСУ ударили по Каховскому мосту и не дали россиянам строить новую переправу

"Украинская правда"Четверг, 1 сентября 2022, 16:48
Дарьевка, Херсонская область

Вооруженные силы Украины помешали оккупантам строить новую понтонную переправу вблизи Дарьевки, а также нанесли новые удары по Каховскому мосту на Херсонщине. 

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Попытка установления новой понтонной переправы в районе Дарьевцы также пресечена нашим огнем. Огневой контроль над Каховским мостом оставил несколько дополнительных отверстий, продолжая фиксацию нетрудоспособности инфраструктурного объекта".

Детали: Всего за ночь украинские защитники уничтожили 33 россиян, 4 танка Т-72, ​​3 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы автобронетехники и склад боеприпасов в Баштанском районе.

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Темы: Херсонская областьвойна
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